Denúncia de barulho: polícia prende 5 pessoas e encerra festa no Varjão (DF)

Na quadra 9 do Varjão (DF), a Polícia Militar prendeu cinco pessoas durante uma festa que envolvia bebidas, drogas e som alto. A abordagem ocorreu após denúncias de perturbação feitas por moradores. Houve resistência dos envolvidos, tornando necessário o uso de spray de pimenta e balas de borracha.



Além disso, havia a presença de crianças e mulheres, e desde o início de 2025, o batalhão já recebeu 58 chamadas semelhantes na região. As ações visaram manter a ordem pública diante da violência dos presentes e uso irregular do espaço público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!