'Deus salvou', diz testemunha de acidente que envolveu cinco veículos na BR-060

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e três carros de passeio causou a interdição da BR-060, desde a manhã desta sexta-feira (6). As batidas ocorreram no km 28, próximo ao Engenho das Lajes, no sentido Goiânia.



Uma das testemunhas, o servidor público Geilson Lima, narrou o acidente, com exclusividade, ao Cidade Alerta DF. “Um amigo meu olhou pelo retrovisor uma carreta vindo desgovernada. Ela bateu em uma caminhonete, que bateu em um caminhão que carregava gás”, relatou. Um caminhão transportava cilindros de oxigênio, gás altamente inflamável.



Segundo ele, em um dos carros atingidos pela carreta, estava um casal de idosos, o qual foi resgatado por Geilson. ““Era para serem esmagados. Foi Deus que os salvou”, recorda. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, apesar da gravidade das colisões, não houve feridos.