Dono de bar conta como foi agredido por clientes que não quiseram pagar a conta

O dono de um bar em Santa Maria, no Distrito Federal, falou em entrevista ao Cidade Alerta DF do momento em que foi agredido por quatro homens que consumiram bebidas alcoólicas e comida no local e não quiseram pagar a conta. O caso aconteceu no último sábado (16). Segundo o proprietário do estabelecimento, a conta dos clientes deu cerca de R$ 400 e, no momento em que ele foi fazer a cobrança, eles começaram a xingá-lo e ameaçá-lo. Ele relata ainda que os agressores chegaram a dizer que buscariam uma arma no carro, e que um deles foi até a cozinha e pegou uma faca.



Em determinado momento, os quatro homens invadiram o balcão da loja e deram início às agressões. Um deles chegou a aplicar o golpe conhecido como “mata-leão”, e outro desferiu diversos tapas e socos contra a cabeça da vítima, que desmaiou. Funcionários tentam tirar os jovens de cima do dono do local e, nesse momento, os agressores fugiram. A Polícia Militar foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da região como ameaça e lesão corporal.