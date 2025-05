Dupla encontra carteira no DF e gasta quase R$ 900 com cartões da vítima

Dois homens foram flagrados em câmeras de segurança utilizando cartões bancários de uma carteira perdida na região do Sol Nascente, no Distrito Federal. A vítima, que não quis se identificar, perdeu a carteira e percebeu transações irregulares ao receber notificações no celular. Ela conseguiu rastrear as compras feitas em lojas próximas e descobriu um gasto de cerca de R$ 890 antes de bloquear os cartões.



As imagens dos suspeitos já estão com a Polícia Civil, que investiga o caso, e denúncias podem ser feitas pelo telefone 197. A vítima expressou sua esperança de que a polícia os capture e mencionou o impacto financeiro da perda: "R$ 890 é muito dinheiro, tirado de um salário que a gente ganha".



