Em depoimento, suspeito de matar segurança no Riacho Fundo II nega tentativa de roubo

Em depoimento à PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), o suspeito de matar a tiros o segurança Jorny Thiago Abreu, de 23 anos, e ferir outras quatro pessoas ficou em silêncio a respeito do homicídio. O delegado que investiga o caso, Sérgio Baltzer, falou com exclusividade ao Cidade Alerta DF e contou que o empresário Felype Barbosa da Silva se pronunciou apenas sobre a tentativa de roubo de um caminhão guincho, a qual negou.



Ainda segundo o policial, o suspeito afirmou não ser ele quem, nas imagens captadas por câmeras de segurança, tentou subtrair o veículo a fim de fugir. Felype também alegou não saber conduzir automóveis desse tipo. Além disso, o investigado detalhou a arma que teria utilizado – pistola calibre .380 –, mas não informou o paradeiro.