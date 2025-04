MPDFT oferece atendimento gratuito em edição especial do Record nas Cidades

O aniversário de Brasília será celebrado com uma edição especial do Record nas Cidades, em parceria com o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios). A festa acontece no 21 de abril, na Esplanada dos Ministérios.



Antônio Dezan, vice-procurador-Geral da Justiça institucional, destacou a presença do programa Atenção às Vítimas, que oferece atendimento psico-social e proteção de dados para vítimas de crimes. Além disso, o projeto Pai Legal, atuando desde 2002 no reconhecimento de paternidade, também estará presente.



A ouvidoria do Ministério Público será disponibilizada para apoiar e orientar a população, incluindo a Ouvidoria da Mulher, que oferece atendimento especializado. A expectativa é de um grande apoio ao público durante as celebrações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!