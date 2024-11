Filha de PM aposentado do DF é encontrada morta dentro de casa no Entorno

Um caso envolto em mistério intriga a Polícia Civil e a população no Jardim Ingá, em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal: Samira Alves Lima, de 36 anos, foi encontrada morta na própria casa, nesta terça-feira (26). Ela era filha de um sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo investigações preliminares, o corpo tinha sinais de facadas.



Além disso, o celular e o carro da vítima foram roubados – este os investigadores localizaram no Lago Norte – e móveis da casa estavam revirados. Por isso, a PCGO considera duas hipóteses: latrocínio – roubo com resultado morte – e feminicídio.



Familiares e amigos acreditavam que Samira estava desaparecida. Isso porque ela se mudou há poucos dias de Cristalina (GO) para Luziânia, sem avisá-los. Por isso, a PCGO já investigava o caso desde o registro de ocorrência sobre o suposto sumiço.