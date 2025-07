Funcionário conta como encontrou ótica após furto em Ceilândia (DF)

No quadro Personagem da Notícia, um funcionário contou como encontrou ótica, onde trabalha, após furto. O crime ocorreu em ótica em Ceilândia (DF). Três pessoas participaram da ação: dois entraram no local enquanto um ficou do lado de fora vigiando.



Funcionários notaram irregularidades ao chegarem para trabalhar e encontraram a loja danificada. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 40 mil. A vítima não reconheceu os assaltantes das imagens gravadas e mencionou que a região necessita de mais segurança devido à frequência desse tipo de crime.



