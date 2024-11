Funcionários de hospital têm armários arrombados após suspeita de furto no DF

Funcionários do Hospital Regional de Santa Maria reclamam de um ato considerado por eles como abusivo e constrangedor. A queixa ocorre depois que diretores da unidade invadiram a UTI e arrombaram armários individuais, sob alegação de que procuravam enxovais – roupas médicas e de cama. Os dirigentes suspeitavam de que funcionários estariam levando essas peças para casa.



Os trabalhadores filmaram, na última terça (29), o momento em que a superintendência de Logística do Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal) – empresa que gere o hospital – arromba armários onde os profissionais guardam roupas e objetos pessoais.



O Iges-DF divulgou nota na qual diz que essas operações ocorrem rotineiramente e que a do último dia 29 foi feita devido ao déficit no estoque de enxovais. Ainda segundo o comunicado, a inspeção utilizou equipamento de alta tecnologia, como escâneres, que identificaram esses materiais dentro dos armários dos funcionários. Já os trabalhadores registraram ocorrência na Polícia Civil do DF.