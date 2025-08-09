"Há 30 anos", diz morador sobre falta de escoamento de água em Samambaia (DF)

Moradores da QR 108 em Samambaia Sul (DF) enfrentam água parada e mau cheiro há décadas. "Há 30 anos a gente convive com essa situação", afirmou um morador, que tenta solução há cinco anos. A infraestrutura inadequada do asfalto compromete o escoamento da água, agravando o problema.



Outra residente destaca o perigo: "É perigoso por causa da dengue e da sujeira". A administração regional informou que a questão está sob a responsabilidade da Novacap para uma futura intervenção.



