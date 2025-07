Homem destrói carro com machado e agride motorista de aplicativo em Taguatinga (DF)

Um homem foi filmado destruindo um carro com um machado em Taguatinga Norte, próximo à Praça do DI, no Distrito Federal. O proprietário do veículo, que atua como motorista de aplicativo, estava trabalhando no momento e relatou ter sido agredido. Um boletim de ocorrência foi registrado e o incidente está sendo investigado por injúria, ameaça e dano.



