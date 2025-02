Homem é morto a facadas após discussão no Recanto das Emas (DF)

Na manhã desta terça-feira (4), um homem, ainda não identificado, foi morto com mais de 15 facadas na quadra 201 do Recanto das Emas (DF). O crime ocorreu próximo a uma área movimentada. O suspeito, que também estava envolvido no consumo de álcool e drogas, foi preso cerca de cinco horas após o homicídio, enquanto se escondia perto da casa da mãe. A polícia informou que ele já tinha passagens por crimes variados e estava visivelmente alterado. O corpo da vítima foi enviado ao Instituto Médico Legal.