Homem mata ex-namorada com quem se relacionou por três meses no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um caso de feminicídio seguido de suicídio em Vicente Pires (DF). Os corpos da professora Denise Rodrigues, de 30 anos, e do seu ex-companheiro Adriel Munis Teixeira, de 29 anos, foram encontrados nesta segunda-feira (11), dentro do apartamento da vítima. Segundo as investigações, Adriel teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento. O ocorrido foi registrado como o 19º feminicídio no DF este ano.



Adriel, que trabalhava como garçom e morava com a avó na região, estava em uma relação com Denise há aproximadamente três meses. Após o término, para que ela reatasse o namoro, ele teria feito ameaças de que divulgaria vídeos e fotos íntimas dela em um grupo de amigos. Câmeras de segurança registraram ele minutos antes do crime, quando adentrou o prédio pelo portão da garagem e acessou a janela do apartamento da mulher.



Segundo testemunhas, uma vizinha ouviu gritos agonizantes vindo do apartamento. A ausência de Denise no trabalho pela manhã teria chamado a atenção dos colegas, que foram até à casa dela. Após a descoberta do crime, uma amiga foi ao local e contou que Denise era uma professora muito amada, apaixonada pela vida e que tinha muitos sonhos, que foram interrompidos de forma trágica. Para evitar qualquer tipo de violência contra a mulher, o delegado Pablo Aguiar faz um alerta para quem sofre com ameaças dentro de casa: “no menor sinal de ciúme, saia fora. É uma escalada para a violência”, ressaltou.