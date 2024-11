Homem tenta furtar celular de pacientes, agride vigilante e foge

Na madrugada desta quinta-feira (31), na UPA de Ceilândia (DF), um homem tentou roubar o celular de um paciente que esperava por atendimento. O vigilante da unidade de saúde, ao perceber a ação, impediu e foi ameaçado. Vídeos gravados por quem estava no local mostram o vigilante sendo agredido pelo suspeito, que conseguiu roubar o celular o vigilante e fugir do local. A Polícia ainda não encontrou o suspeito. A Secretaria de Saúde do DF orientou o vigilante para registrar um boletim de ocorrência na polícia.