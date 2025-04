Pacientes se revoltam com demora no atendimento e depredam UPA de Ceilândia (DF)

Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Ceilândia, no Distrito Federal, um paciente quebrou uma porta de vidro após se irritar com a demora no atendimento. A Polícia Militar deteve o homem por depredação do patrimônio público. Devido à alta demanda, o único pediatra suspendeu novos atendimentos para priorizar os casos já triados.



O Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal), responsável pela administração das unidades, informou que haviam quatro clínicos disponíveis e que estão contratando mais profissionais. Outro envolvido na confusão conseguiu fugir antes da chegada da polícia.



