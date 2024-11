Identificado corpo de homem encontrado amarrado no Lago Paranoá

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) identificou o corpo encontrado boiando no Lago Paranoá, em Brasília, nesta terça-feira (12). A vítima é Adenor Santos, de 35 anos. Ele foi achado com os pés e as mãos amarrados, a cerca de 100 metros da margem do lago, por funcionários de um clube da região.



Adenor era morador em situação de rua e vivia às margens de um local conhecido como Favelinha, na Asa Norte. A 5ª Delegacia de Polícia investiga o caso e analisa a possibilidade de assassinato. Segundo informações da PCDF, a vítima tinha uma passagem pela polícia por tráfico de drogas.