Justiça condena segurança acusado de matar homem a facadas no Guará

Mais de oito meses após o crime, o segurança Marciel de Sousa Barros, de 38 anos, acusado de matar a facadas Luiz Fernando Alves da Silva, de 34 anos, em um bar no Guará (DF), foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto. O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano. À época, Marciel chegou a ser preso, mas depois passou a responder pelo crime em liberdade. Em julho, teve um mandado de prisão decretado novamente. Ele foi julgado pelo crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, que não propiciou a defesa da vítima.



Familiares e amigos de Luiz Fernando estiveram presentes no julgamento, que aconteceu no fórum do Guará II. Testemunhas foram ouvidas e afirmaram que o acusado e a vítima tinham um histórico de desentendimentos. A defesa do acusado afirma que ele agiu em legítima defesa, mas para ao advogado da família da vítima, a alegação é falsa. A mãe de Luiz Fernando afirmou que para a família o resultado da condenação foi devastador.