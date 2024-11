Justiça pede audiência pública para definir velocidade máxima no Eixão

O atropelamento de um homem de 32 anos nesta terça-feira (29) no Eixão, em Brasília, acendeu um alerta para a necessidade de melhorias na via. Para isso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios solicitou à Secretaria de Meio Ambiente e convidou órgãos competentes para uma audiência pública a fim de discutir ações a serem feitas no Eixão, Eixinho e passagens subterrâneas. Aumento de sinalização, diminuição da velocidade máxima da via e melhora na iluminação e limpeza são algumas das providências a serem tomadas no local.