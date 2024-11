Ladrões fazem buraco na parede e furtam baterias automotivas em loja do DF

Dois bandidos furtaram uma loja de baterias automotivas, na noite deste domingo (3), em Vicente Pires. O dono do estabelecimento calcula um prejuízo total de R$ 45 mil: além de subtrair os produtos, os criminosos fizeram um buraco numa parede, pela qual entraram e saíram do local. Uma câmera de segurança flagrou a chegada da dupla.



Um policial militar aposentado, que vive em um apartamento acima da loja, ouviu a movimentação dos ladrões. Armado, ele desceu ao local e interpelou os criminosos, os quais alegaram que fariam uma mudança, mas foram embora logo em seguida. Nesse momento, o vizinho da loja anotou a placa do veículo e acionou a Polícia Militar do Distrito Federal.



A 38ª Delegacia de Polícia Civil, em Vicente Pires, investiga o caso, mas, até a publicação desta matéria, não havia identificado os ladrões.