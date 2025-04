Manifestação de indígenas na Esplanada interdita trânsito e causa confronto com a polícia

Indígenas de várias regiões do Brasil se reuniram na Esplanada dos Ministérios em Brasília em busca de reivindicações nesta quinta-feira (10). Durante uma passeata, a Polícia Militar cercou o Congresso Nacional a fim de impedir a aproximação dos manifestantes.



Além disso, foi relatado o lançamento de uma bomba de gás contra os indígenas e um incidente de saúde com um manifestante, que precisou de atendimento médico. Um helicóptero da polícia sobrevoava a área para monitorar a situação, e a manifestação gerou complicações no trânsito da região.



