Motorista e passageiro fogem de tiroteio em avenida movimentada da Cidade Estrutural

Na Cidade Estrutural, um motorista de aplicativo e seu passageiro foram pegos de surpresa por disparos de arma de fogo durante uma corrida, registrada pelas câmeras do veículo na última terça-feira à noite. Embora a polícia militar e civil não tenham sido acionadas na ocasião, acontecimentos semelhantes têm ocorrido, como durante o Réveillon, quando disparos atingiram uma área comercial sem feridos. No dia 7 de fevereiro, três mandados de busca foram cumpridos graças a vídeos postados nas redes sociais, identificando suspeitos dos disparos anteriores. O aumento dos episódios de violência evidencia a necessidade de intensificar o trabalho preventivo das forças de segurança.



