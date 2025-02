Mulher sofre queimaduras após celular explodir em bolso de calça

Uma mulher sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau no corpo após o celular que estava no bolso da sua calça explodir e pegar fogo. O caso aconteceu em Anápolis, município de Goiás, e foi registrado por câmeras de segurança. No momento do ocorrido, a vítima, que estava acompanhada do seu namorado, fazia compras em uma loja da região. Seu companheiro conseguiu apagar as chamas e levá-la ao hospital. Segundo o rapaz, além dos ferimentos, a mulher está abalada psicologicamente.



A fabricante do aparelho foi contatada para investigar o ocorrido. Segundo o técnico em celulares Marcos Vinícius Melo, esse tipo de caso não é comum, mas problemas na bateria podem causar explosões. O especialista alerta que o mau uso pode ocasionar o superaquecimento dos aparelhos. Para evitar acidentes, ele recomenda que os usuários não deixem os celulares por períodos prolongados no carregador.