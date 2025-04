Pais registram boletim de ocorrência após criança fugir de creche no DF

Uma criança de dois anos saiu sozinha por um portão aberto de uma creche, no Riacho Fundo I, no Distrito Federal. A situação foi registrada por câmeras de segurança e um morador, Erivaldo Santos, que estava fazendo atividade física, percebeu o risco e resgatou o menino, que andou por mais de 100 metros.



Erivaldo descreveu ter tranquilizado a criança antes de levá-la de volta à creche. Os pais foram informados sobre a fuga apenas no final do dia e expressaram espanto ao saberem das circunstâncias reais. A diretora revelou que o garoto já havia tentado sair anteriormente após o banho. A Secretaria de Educação declarou que a fuga foi um caso isolado e que a creche cumpre todas as normas. Preocupado com a segurança, o pai registrou um boletim de ocorrência e planeja transferir seu filho para outra instituição.



