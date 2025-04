PCDF conclui inquérito sobre tiroteio em Ceilândia (DF) que deixou dois mortos

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) concluiu o inquérito sobre o tiroteio em Ceilândia, ocorrido na madrugada de 20 de abril, que resultou na morte de Thaís Cristinnie Lopes Bonfim, de 35 anos, e Walisson Mateus Fagundes Valentim, de 27, e deixou quatro pessoas feridas. O sangue encontrado no carro relacionado ao crime é de Matheus Fernandes Macedo Botelho, ainda foragido.



Durante as investigações, um casal, que ajudou Matheus a se esconder, foi identificado e agora pode ser acusado de favorecimento pessoal. Tharlisson Diego dos Santos Dourado, um dos feridos, depôs e afirmou conhecer os envolvidos, mas evitou detalhes. A principal linha de investigação sugere que o crime foi motivado por ciúmes, com base no relacionamento passado entre Thais e Vinícius Rocha Umbelino, já detido. A Polícia ainda aguarda os laudos periciais para concluir o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!