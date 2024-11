PCDF prende cuidadora suspeita de dopar idosa para furtar dinheiro e objetos de valor

Agentes da 1ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, na Asa Sul, prenderam preventivamente uma mulher investigada por furto de dinheiro e objetos de valor de uma idosa. A suspeita teria sido contratada como cuidadora pela família da vítima, que tem 64 anos e é cadeirante, após divulgação de anúncio em mídia social.



Tudo transcorreu normalmente no primeiro dia de trabalho da cuidadora, num apartamento da Asa Sul. Porém, no seguinte, a idosa acordou por volta das 6h e viu cômodos revirados. Na noite anterior, ela teria bebido um café preparado pela cuidadora.



Após acordar, a vítima notou a falta de vários objetos e percebeu que a mulher tinha ido embora. A família da idosa, então, registrou ocorrência na PCDF. Na delegacia, os investigadores verificaram que a cuidadora havia cometido crime semelhante, no ano passado. Ela, inclusive, vinha cumprindo pena restritiva de liberdade, de dois anos e quatro meses em regime aberto, pelo delito anterior. Agora, a suspeita responderá pelos crimes de violência imprópria e roubo.