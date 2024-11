PMDF intensifica ações de combate a crimes na Asa Norte e Noroeste

A Polícia Militar do Distrito Federal intensificou as ações para combater crimes na Asa Norte e no Noroeste. A Operação Força Total ocorre pela quinta vez nessas áreas. O objetivo é coibir todo tipo de delito e elevar a sensação de segurança dos moradores. “Implica o aumento de 50% a mais de policiais”, explica o coronel Cassaro.



A operação ocorre após sucessivos casos de furtos nessas áreas, como os de cabos de energia elétrica e os de objetos no interior de automóveis. Além disso, visa a prevenir delitos próximos às áreas comerciais, onde, em todo fim de ano, o fluxo de consumidores sobe. Como ele, aumenta o número de alvos dos criminosos.