Polícia aguarda exame de DNA para confirmar morte de Raimunda das Dores

A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de Raimunda das Dores após encontrar um corpo carbonizado em seu quintal em Valparaíso. O irmão dela chegou do Pará e coletou material para exame de DNA. A polícia tem suspeitos e imagens, mas ainda mantém detalhes sob sigilo. Parentes e amigos prestam homenagens nas redes sociais, enquanto a polícia investiga o desaparecimento da sobrinha e o companheiro dessa sobrinha, que viviam com Raimunda.



