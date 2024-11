Polícia Civil do DF identifica suspeito de matar segurança em bar do Riacho Fundo II

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) identificou o homem que matou a tiros um segurança e feriu outras pessoas em um bar do Riacho Fundo II, na noite deste domingo (13). No entanto, a corporação não divulgou dados do criminoso para não atrapalhar a investigação.



O assassino teria consumido itens no local e tentado sair sem pagar, quando foi impedido pelo segurança. O cliente então disparou contra o funcionário, que morreu no local. Os tiros continuaram e atingiram outros frequentadores. O estado da criança baleada na cabeça é estável.