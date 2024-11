Polícia investiga suposta adoção ilegal em hospital público do DF

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) investiga um suposto caso de adoção ilegal em um hospital público do Distrito Federal. A Operação Jus Natum foi deflagrada por meio da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), com apoio da PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais), na manhã desta sexta-feira (22) e cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Sobradinho (DF) e em Planaltina (DF), e um em Belo Horizonte (MG).



A investigação teve início no final de setembro deste ano, quando a polícia recebeu uma denúncia de um suspeito que havia acabado de registrar uma criança com seu sobrenome. Quando o homem, morador de Minas Gerais, foi questionado se seria o pai da criança, ele afirmou e disse que o bebê era fruto de uma relação extraconjugal com uma mulher do DF. Apesar disso, quando foi solicitado que fizesse um exame de DNA, ele negou. A polícia constatou ainda que essa era a 15 ª gestação da genitora da criança.