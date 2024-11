Professora é demitida após fazer questionamento à secretária de Educação de Goiás

Uma professora que trabalhava temporariamente na rede pública de ensino do Estado de Goiás foi demitida após fazer uma pergunta à secretária de Educação Fátima Gaviol. O caso aconteceu durante uma transmissão ao vivo realizada com servidores da educação. Roberta da Silva questionou Fátima sobre a proibição de se ausentar do trabalho para acompanhar o filho durante consulta médica. Ela levou seu bebê ao hospital, apresentou um atestado, mas não teve a falta abonada.



Menos de uma semana depois do ocorrido, a professora foi surpreendida com a notícia da demissão, enquanto dava aula à uma turma de uma escola de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. A mulher conta que estava trabalhando quando a chamaram na direção da instituição para informá-la que ela estava sendo desligada devido ao vencimento do contrato. Segundo ela, é comum que os profissionais trabalhem com o contrato vencido e que apenas ela foi demitida.



Em resposta durante a live, a secretaria falou que uma lei federal não autorizava a justificativa da falta. Mas, segundo a advogada trabalhista Cíntia Fernandes, não existe legislação que vede o direito de uma mãe levar o filho a consultas médicas. Se sentindo injustiçada, agora Roberta pede respostas em relação ao acontecido.