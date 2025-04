Protesto indígena na Esplanada é disperso com intervenção policial e gás lacrimogêneo

Na Esplanada dos Ministérios, em Brasília , uma passeata de indígenas terminou com a intervenção da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), que utilizou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes que tentaram ultrapassar barreiras na noite desta quinta-feira (10). O Major Brooke, da PMDF, explicou que a medida foi necessária para impedir a aproximação ao Congresso Nacional.



O Corpo de Bombeiros prestou atendimento a pessoas afetadas. A passeata estava prevista, com alguns participantes planejando um encontro com autoridades. Após o evento, os indígenas retornariam aos seus acampamentos em ônibus contratados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!