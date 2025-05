Protocolos 'Gerente' e 'Petardo': entenda como o Bope age em situações extremas no DF

O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal é acionado em situações críticas como a recente ocorrência na Esplanada dos Ministérios, onde um homem ameaçou explodir um artefato enquanto usava sua esposa grávida e filhos como escudo. O tenente coronel Zairo Silva destaca que as operações Petardo e Gerente são fundamentais em cenários com reféns ou suspeita de explosivos. "Nossa primeira resposta é sempre tentar negociar", explica o coronel.



