Quadrilha que vendia passagens aéreas falsas movimentou mais de R$ 200 mil

A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou um esquema criminoso que vendia passagens aéreas falsas por meio das redes sociais. As investigações começaram após cinco vítimas denunciarem o golpe. Dez pessoas foram presas em operações que ocorreram nos estados de Tocantins e Maranhão.



O grupo criava sites falsos, simulando páginas de companhias aéreas oficiais. As vítimas só descobriam o golpe ao tentar embarcar nos aeroportos. Segundo a polícia, a quadrilha movimentou mais de R$ 200 mil aplicando o golpe em clientes de diversos estados, como Bahia, Ceará, São Paulo, Minas Gerais e também no Distrito Federal.



Segundo o delegado responsável pelo caso, para atrair vítimas, os criminosos investiam em anúncios online oferecendo passagens com grandes descontos em supostas promoções-relâmpago.



