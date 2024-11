Saiba a importância de denunciar crimes de racismo e injúria racial

Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20), será feriado em todo o país. A data faz alusão ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos símbolos de resistência contra a escravização no Brasil. Com a sanção da Lei nº 14.759, em dezembro de 2023, a data foi inserida no calendário oficial. O governo do DF faz uma programação especial e de celebração à cultura negra. Durante o evento, a delegada da delegacia especial de repressão aos crimes por discriminação racial, Ângela Santos, falou sobre a importância de se combater o racismo, da denúncia e sobre a conscientização.