Vândalo é flagrado pichando portas de lojas em Sobradinho (DF) e foge da polícia

Um homem foi flagrado pichando portas de lojas em Sobradinho, no Distrito Federal. A Polícia Militar foi chamada, mas o suspeito conseguiu fugir. Imagens mostram o vândalo rindo durante a ação.



No Brasil, pichação é crime, com pena de três meses a um ano de prisão e ressarcimento dos danos causados. A população pode denunciar atos de vandalismo, como este, anonimamente pelo número 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!