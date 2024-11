Vítimas denunciam homem que aplicava golpes em vendas de carro

Diversas vítimas denunciaram um homem que aplicava golpes em vendas de carro, por meio de empresa de fachada no Distrito Federal. Para Ana Flávia, o que era um sonho, acabou virando um pesadelo. Ela conta que deu início à negociação da compra de um veículo e que tudo parecia seguro, inclusive, a documentação do financiamento. Segundo ela, depois de entregar os documentos, o homem confirmou a aprovação da compra e pediu uma entrada de R$ 10 mil.



Depois do pagamento, o suposto vendedor pediu 20 dias para fazer a entrega do automóvel, alegando que faria reparos. Passado o prazo e sem receber o carro, Ana Flávia decidiu ir até uma das lojas, mas, chegando lá, descobriu que suposto estabelecimento já estava fechado há anos. Quando percebeu que se tratava a de um golpe, ela buscou o verdadeiro proprietário do veículo por meio da placa e descobriu que o carro não estava à venda.



Ana Flávia registrou um boletim de ocorrência na 27ª Delegacia de Polícia, onde constatou que o criminoso aplicou o mesmo golpe em outras pessoas. Já são 20 registros de ocorrência de estelionato contra a empresa que ele usava de fachada. Segundo o delegado responsável pelo caso, o homem tem diversas passagens pela polícia por estelionato e violência doméstica.



O acusado também aplicou golpes em familiares. A cunhada perdeu R$ 27 mil ao pedir que ele procurasse um veículo que estivesse à venda, para que ela pudesse presentar a mãe. A mulher relatou que o acusado vendeu a ela um carro que estava no nome dele, alegando que era de outra pessoa. A vítima diz que o automóvel tinha muitos defeitos e que ele nunca fez a transferência para o seu nome. Depois de pedir diversas vezes para que ele transferisse a documentação, ela pediu o dinheiro de volta. O homem revendeu o veículo e nunca repassou o valor para ela.