Zelador é preso por engano enquanto trabalhava em Águas Claras (DF)

Francinildo Moura dos Santos, zelador de 46 anos, foi injustamente preso em 13 de maio enquanto trabalhava em Águas Claras, no Distrito Federal. A Polícia Militar informou que havia um mandado de prisão por furto contra ele. Na 21ª Delegacia de Polícia de Taguatinga, após 7 horas, foi descoberto que a verdadeira criminosa era uma mulher.



Francinildo relatou a humilhação sofrida, destacando seu histórico de vida honesto: “meu pai ensinou meus valores e eu nunca mexi em nada de ninguém”. O irmão do zelador contratou um advogado por R$ 1.500 para corrigir o erro, e a síndica e os moradores se uniram para cobrir os custos. O Tribunal de Justiça do DF confirmou a falha no mandado, mas o homem ainda aguarda entendimento sobre o motivo do engano.



