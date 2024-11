CNJ quer acesso à investigação que afastou desembargadores PF investiga o envolvimento de desembargadores na venda de decisões judiciais Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 24/10/2024 - 13h58 (Atualizado em 24/10/2024 - 14h05 ) twitter

Sete desembargadores são investigados PF/Divulgação

O corregedor-geral de Justiça, ministro Mauro Campbell, solicitou ao STJ (Superior Tribunal de Justiça (STJ) compartilhamento de todas as provas da operação que investiga o envolvimento de desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na suposta venda de decisões judiciais.

Com base na investigação da PF, o STJ determinou o afastamento do exercício das funções públicas dos servidores, a proibição de acesso às dependências de órgão público, a vedação de comunicação com pessoas investigadas e a colocação de equipamento de monitoramento eletrônico.

A partir do compartilhamento será aberto procedimento administrativo no Conselho Nacional de Justiça para analisar possível envolvimento de magistrados. Caso sejam identificados indícios de irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à preservação dos jurisdicionados do Mato Grosso do Sul.

Nesta quinta-feira, a PF fez uma operação contra sete desembargadores, sendo cinco ainda na ativa e dois recém aposentados. O objetivo da polícia é investigar possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.