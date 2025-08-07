Deputada entra no plenário com filha de 4 meses antes da desocupação da Mesa Diretora
Com a bebê no colo, Julia Zanatta (PL-SC) chegou a se sentar na cadeira de Hugo Motta. Governistas acionam Conselho Tutelar
A deputada Julia Zanatta (PL-SC) entrou no plenário da Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (6), com a filha de 4 meses no colo, em meio à expectativa de que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), reocupasse a cadeira na Mesa.
Com a bebê do colo e sentada na cadeira de Motta, a parlamentar já havia gravado um vídeo mostrando sua participação no ato de obstrução.
Os deputado Reimont (PT-RJ) e Lindbergh Farias (PT-RJ) acionaram o Conselho Tutelar contra a parlamentar.
Desde terça-feira, parlamentares da oposição ocupavam o plenário da Câmara dos Deputados em protesto contra a prisão de Bolsonaro, pela anistia aos envolvidos no 8 de janeiro — incluindo o ex-presidente — e pelo impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.
Após quase 48 horas de ocupação do plenário, os deputados desobstruíram a pauta da Casa na noite desta quarta-feira. A decisão foi tomada após horas de negociações com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e com líderes do centro.
Leia mais
Mais cedo, Motta convocou uma sessão para 20h30 e indicou que deputados que tentassem impedi-lo de abrir a sessão poderiam ser suspensos por seis meses. Líderes também apontaram que havia a possibilidade de a Polícia Legislativa ser acionada para desocupar a mesa, em último caso. A possibilidade gerou ainda mais tensão na Casa Legislativa.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp