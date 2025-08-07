Deputada entra no plenário com filha de 4 meses antes da desocupação da Mesa Diretora Com a bebê no colo, Julia Zanatta (PL-SC) chegou a se sentar na cadeira de Hugo Motta. Governistas acionam Conselho Tutelar Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 07/08/2025 - 00h29 (Atualizado em 07/08/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Julia Zanatta (PL-SC) fez gravações com a criança e postou nas redes sociais Reprodução Instagram - 6/8/2025

A deputada Julia Zanatta (PL-SC) entrou no plenário da Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (6), com a filha de 4 meses no colo, em meio à expectativa de que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), reocupasse a cadeira na Mesa.

Com a bebê do colo e sentada na cadeira de Motta, a parlamentar já havia gravado um vídeo mostrando sua participação no ato de obstrução.

Os deputado Reimont (PT-RJ) e Lindbergh Farias (PT-RJ) acionaram o Conselho Tutelar contra a parlamentar.

Desde terça-feira, parlamentares da oposição ocupavam o plenário da Câmara dos Deputados em protesto contra a prisão de Bolsonaro, pela anistia aos envolvidos no 8 de janeiro — incluindo o ex-presidente — e pelo impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

‌



Após quase 48 horas de ocupação do plenário, os deputados desobstruíram a pauta da Casa na noite desta quarta-feira. A decisão foi tomada após horas de negociações com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e com líderes do centro.

Mais cedo, Motta convocou uma sessão para 20h30 e indicou que deputados que tentassem impedi-lo de abrir a sessão poderiam ser suspensos por seis meses. Líderes também apontaram que havia a possibilidade de a Polícia Legislativa ser acionada para desocupar a mesa, em último caso. A possibilidade gerou ainda mais tensão na Casa Legislativa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp