Acidente em Ceilândia Sul (DF) deixa dois feridos após colisão com poste

Um acidente na QNN 8, conjunto B, em Ceilândia Sul,no DF, deixou dois jovens feridos após a colisão de um carro com um poste. O motorista, de 23 anos, foi encontrado fora do veículo, consciente mas com um corte profundo na perna e suspeita de traumatismo craniano.



O passageiro, de 26 anos, estava preso às ferragens, consciente e desorientado, também com suspeita de traumatismo craniano. O corpo de bombeiros realizou o resgate cortando a coluna e a porta do veículo. Ambos foram levados ao hospital de Ceilândia. A Neoenergia foi acionada para avaliar danos ao poste.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!