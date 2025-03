Acidente grave na BR-070 deixa cinco pessoas feridas em Águas Lindas

Um acidente ocorreu na BR-070, próximo à barragem do Descoberto, envolvendo três carros e uma moto. Um motorista de 50 anos foi levado à UPA de Águas Lindas com ferimentos nas pernas e estava consciente. Outras quatro pessoas também foram transportadas para hospitais pelo Corpo de Bombeiros do DF e de Goiás. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!