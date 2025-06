Acidente na EPIA provoca bloqueio de pista e morte no trânsito em Brasília

Na manhã desta segunda-feira (16), um grave acidente ocorreu na EPIA, no Distrito Federal, bloqueando a pista e resultando na morte de uma pessoa. A colisão envolveu três carros e afetou motoristas do Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo. O tráfego em direção a regiões como Candangolândia e o Gama pela BR-040 enfrentou complicações.



