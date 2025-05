Acusado de puxar cabelo de criança em churrascaria do DF deve depor nesta quinta

O depoimento do homem acusado de agredir uma criança na brinquedoteca de uma churrascaria no Distrito Federal está previsto para esta quinta-feira (15). O incidente, ocorrido no último domingo (11), foi registrado pelas câmeras de segurança.



As funcionárias da churrascaria, que já prestaram depoimento, relataram que o suspeito foi hostil e agressivo, não só com a criança, mas também com uma monitora que tentou defendê-la.



A advogada da churrascaria descreveu a situação como desesperadora, destacando que as monitoras prontamente socorreram a criança agredida. O caso está sendo investigado pela delegacia do Cruzeiro como lesão corporal e vias de fato.



