Aeroporto de Brasília realiza campanha de vacinação para passageiros e funcionários

Estão disponíveis vacinas contra tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), difteria e tétano, febre amarela e hepatite B

DF no Ar|Do R7

No Aeroporto de Brasília, a vacinação para passageiros e funcionários ocorre até sexta-feira (29). Estão disponíveis vacinas contra tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), difteria e tétano, febre amarela e hepatite B.

O atendimento acontece das 9h às 17h no Posto Médico localizado dentro do aeroporto. A iniciativa é uma parceria entre a Inframerica e a Secretaria de Saúde para proteger os trabalhadores que interagem com diversos viajantes.

