Agências do trabalhador do DF têm 1.512 vagas de emprego disponíveis nesta segunda

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 1.512 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (14). Entre os destaques, as vagas para eletricista de instalações em veículos, em Vicente Pires, com salário de R$ 3,6 mil, e para subchefe de cozinha, na Asa Sul, com salário de R$ 2,5 mil. Todos os cargos oferecem benefícios.



Para se candidatar, basta comparecer à uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível se inscrever através dos aplicativos Carteira de Trabalho Digital ou Portal Emprega Brasil.