Atletas paralímpicos da UnB enfrentam dificuldades com conserto de piscina aquecida

Atletas paralímpicos da UnB enfrentam dificuldades com a falha no sistema de aquecimento da piscina. Com as temperaturas atingindo mínimas de 15 graus e sensação térmica de 10 graus, os atletas solicitam apoio para resolver o problema que afeta seu desempenho.



Para arrecadar fundos, eles organizaram uma rifa com a meta de R$ 15 mil para melhorias na estrutura das piscinas.



