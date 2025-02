Alças de acesso para a rotatória entre Octogonal e Sudoeste na Epig estão liberadas

As obras na região da Epig (Estrada Parque Indústrias Gráficas) e Octogonal avançam com a liberação de novas alças de acesso. Anteriormente, apenas a rotatória tinha sido entregue, mas agora o tráfego entre as regiões está mais facilitado. Essas obras, iniciadas em 2023 com um investimento superior a R$ 160 milhões, foram atrasadas por chuvas no início do ano. A expectativa é concluir o projeto até o fim deste ano ou início do próximo. A atualização é bem-vinda para cerca de 30 mil motoristas que circulam diariamente no local.