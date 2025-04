Após ataques de abelhas no DF, especialistas orientam como agir com segurança

Uma mulher foi atacada por um enxame de abelhas em Samambaia Norte nessa terça-feira (29). Ela foi socorrida e levada consciente ao Hospital Regional de Ceilândia com picadas no rosto, pescoço e abdômen.



Outros incidentes similares ocorreram no Distrito Federal recentemente, incluindo um caso em que um homem teve dificuldade para respirar após uma picada e precisou de atendimento. A recomendação de especialistas é evitar áreas com presença de abelhas e acionar urgentemente os bombeiros se necessário.



