Após paciente cair, família acusa Hospital de Base por negligência no atendimento

A família de Joaquim Alves da Silva, de 76 anos, acusa o Hospital de Base de negligência após ele sofrer uma queda enquanto tentava ir ao banheiro. Parentes alegam que a demora no socorro piorou seu estado de saúde. Segundo a sobrinha, antes do incidente, Joaquim estava lúcido e aguardando para concluir o tratamento hospitalar.



Em nota, o Iges afirmou que implementou medidas preventivas para evitar quedas e ressaltou que o direito a acompanhante durante a internação não foi exercido continuamente pela família.



