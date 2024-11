Araras de espécie rara e em extinção nascem no Zoológico de Brasília

O Zoológico de Brasília recebeu novos moradores. No início de setembro, duas araras-de-testa-vermelha, espécie rara e ameaçada de extinção, nasceram no local. Elas são filhas de Dalila e Salvador, um casal que vive no Zoológico e faz parte de um programa de reprodução monitorada. Ao todo, são menos de mil animais da espécie na natureza. Segundo o zoológico, ainda não se sabe se as aves são macho ou fêmea. E elas ainda não estão disponíveis para visitação.